В Україні буде тепло, в західних областях пройдуть дощі: прогноз погоди на 22 червня від Наталки Діденко
У четвер, 22 червня, на території України прогнозують спекотну погоду, проте в західних областях очікуються дощі з грозами
Про це інформує Наталка Діденко.
Зазначається, що впродовж 22 червня на території України температура коливатиметься від +25 до +30°C. Трохи прохолодніше очікується на крайньому сході - +23...+26°C.
За даними Наталки Діденко, у західних областях України очікуються дощі, місцями з грозами. Також ймовірні локальні на Житомирщині та Вінниччині.
На сході, півдні, більшості центральних та північних областей переважатиме суха сонячна погода.
У Києві у четвер опадів не очікується. Завтра вдень буде спекотно, температура повітря досягатиме +28...+30°C.
Зазначимо, що сьогодні, 21 червня, день літнього сонцестояння - найдовший день і найкоротша ніч.
- 8 червня стало відомо, що вчені передбачають нові кліматичні моделі на планеті вже через 10 років. Літній морський лід може повністю зникнути в Арктиці.
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