Про це інформує Наталка Діденко.

Зазначається, що впродовж 22 червня на території України температура коливатиметься від +25 до +30°C. Трохи прохолодніше очікується на крайньому сході - +23...+26°C.

За даними Наталки Діденко, у західних областях України очікуються дощі, місцями з грозами. Також ймовірні локальні на Житомирщині та Вінниччині.

На сході, півдні, більшості центральних та північних областей переважатиме суха сонячна погода.

У Києві у четвер опадів не очікується. Завтра вдень буде спекотно, температура повітря досягатиме +28...+30°C.

Зазначимо, що сьогодні, 21 червня, день літнього сонцестояння - найдовший день і найкоротша ніч.