В Україні через негоду 317 населених пунктів залишилися без електрики, на Закарпатті зійшли снігові лавини

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



У Львівській обласі без електрики залишилися 123 населені пункти, у Тернопільській - 56, у Рівненській - 54, у Хмельницькій - 38, у Волинській - 32, у Закарпатській - 14.



Крім того, вночі 31 січня у Закарпатській області на трасі Мукачево-Рогатин поблизу м. Рахів та с. Ділове відбулося сходження двох незначних локальних снігових лавин (40 м3 та 60 м3) на частину проїжджої дороги без негативних наслідків. Лавини прибрали технікою Укравтодору, затримок руху не було.



Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, 31 січня в Україні очікуються мокрий сніг, хуртовина, ожеледиця та сильний вітер.



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