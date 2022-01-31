Українцям 31 січня слід чекати ожеледицю, сильний вітер і хуртовину
31 січня Україну накриють мокрий сніг, хуртовина, ожеледиця та сильний вітер
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні випаде невеликий і помірний мокрий сніг. У південних і більшості західних областей удень суттєвих опадів не буде. Також синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря коливатиметься в межах -3...+2°C, а на Півдні країни становитиме +2...+6°C.
У Карпатах удень ітиме невеликий сніг пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с. Синоптики попереджають про хуртовину. Температура повітя становитиме -6...-11°C.
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