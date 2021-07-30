В Україні через негоду 353 населених пункти у 13 областях залишилися без електрики

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



У Київській області було знеструмлено 102 населених пункти, у Чернівецькій - 71, у Чернігівській - 39, у Хмельницькій - 28, у Дніпропетровській - 21, у Донецькій - 20, у Житомирській - 20, у Кіровоградській - 13, у Запорізькій - 12, у Сумській - 10, у Черкаській - 9, у Луганській - 6, у Херсонській - 2.



До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, станом на ранок 28 липня в Україні через негоду було знеструмлено 65 населених пунктів у 5 областях, вранці 29 липня без електрики через складні погодні умови залишалися 120 населених пунктів у 5 областях.

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