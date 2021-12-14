В Україні через негоду знеструмлено 241 населений пункт

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



"Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 241 населений пункт у 4 областях", - йдеться у повідомленні.



Без електрики залишилися 173 населені пункти у Львівській області, 42 - в Івано-Франківській, 15 - у Рівненській, 11 - у Сумській.



До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.



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