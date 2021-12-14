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В Україні через негоду знеструмлено 241 населений пункт

14 грудня, 2021 вiвторок
08:12

Станом на 7:00 вівторка, 14 грудня, в Україні без електроенергії залишився 241 населений пункт у 4 областях

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 241 населений пункт у 4 областях", - йдеться у повідомленні.

Без електрики залишилися 173 населені пункти у Львівській області, 42 - в Івано-Франківській, 15 - у Рівненській, 11 - у Сумській.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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негода
погодні умови
електроенергія
знеструмлені населені пункти
ДСНС
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