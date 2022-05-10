В Україні через повномасштабну збройну агресію РФ загинуло уже 226 дітей, 416 отримали поранення

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Стало відомо, що внаслідок повномасштабної війни, яку РФ розпочала на територіях України, постраждали більше ніж 642 дитини. Станом на ранок 10 травня офіційне число дитячих смертей - 226. При цьому було поранено ще 416 дітей.

Офіс генпрокурора наголошує, що цифри не остаточні, оскільки ведеться уточнення інформації в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зазначається, що найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 139 осіб. Крім того, у Київській області загинуло 116 дітей, у Харківській - 99, у Чернігівській - 68, у Херсонській - 46, а також 44 дитини на Миколаївщині та 44 на Луганщині. У Запорізькій області - 28, у Сумській - 17, у Житомирській - 15. У столиці загинуло 16 дітей.

Також 8 травня внаслідок ворожого обстрілу крилатими ракетами населеного пункту Нова Дофінівка Одеського району Одеської області отримала поранення 17-річна дівчина.

З-поміж іншого, унаслідок бомбардувань та обстрілів військовими РФ українських міст та сіл було пошкоджено 1657 закладів освіти. З них 132 було зруйновано повністю.

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