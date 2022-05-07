В Україні до 9 травня можуть активізуватися російські диверсанти, – МВС

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Укрінформ.

За його словами, для гарантування безпеки під час запланованих заходів у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні по всій країні будуть задіяні понад 5 тис. правоохоронців.

"Ми отримуємо інформацію про цілком імовірні обстріли мирних територій, і тому звертаюся до кожного жителя України, особливо у ці дні - не нехтувати сигналами повітряної тривоги. І, безумовно, ці символічні дати для російського агресора – як червоне для бика. Тому ми готові до протидії ДРГ та іншим кримінальним елементам, які цілком імовірно можуть активізуватися у ці дні", - наголосив Єнін.

Наразі у низці міст України проводяться спецоперації для запобігання імовірним провокаціям.

"І поки весь цивілізований світ згадує у ці дні жертв страшних війн, Російська Федерація хоче парадів і готується до танців на кістках у Маріуполі. Так от, 9 травня для РФ – це ніякий не день перемоги, це день великої ганьби", - сказав він.

У МВС додають, що правоохоронці виявляють потенційних диверсантів фактично щодня. 6 травня в одній із центральних областей України затримано людину, яка співпрацювала з ворогом. Фігурант під час тимчасового захоплення РФ території Київщини наводив ворога на місця нагромадження стратегічних запасів, показував, де живуть учасники АТО, активісти.

"І наразі, після того як ворог пішов з визволених територій, ця особа, звичайно, намагалася закамуфлювати себе під образ захисника Вітчизни. Та це йому не допомогло… Усе зафіксовано на відповідні відеокамери і стане досить ґрунтовною доказовою базою під час судових процесів", - зауважив Єнін.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb