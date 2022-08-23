Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду 23 серпня.

Як йдеться у повідомленні, на сьогодні до роботи повернулося понад 80% українських підприємств.

"Кредитні, податкові, регуляторні стимули разом із іншою точковою допомогою дозволили утримати економічний фронт. Як наслідок, зараз до роботи повернулося понад 80% підприємств", - сказав Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, що уряд допоміг переїхати понад 600 компаніям до безпечних регіонів, де вони відновили виробництво.

"Нам вдалося більш ніж на 80% засіяти минулорічні площі сільськогосподарських земель та розпочати жнива. Енергетична та банківська системи стабільно працюють", - додав він.

З 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація, а також держава запускає грантові програми, щоб мотивувати бізнес і людей створювати робочі місця.

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