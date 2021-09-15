В Україні дозволили викладати теоретичну частину для майбутніх водіїв в онлайні

Відповідне рішення схвалили під час засідання Кабміну, передає Еспресо.TV.

"Мова йде про забезпечення права на дистанційну освіту щодо як підготовки водіїв за допомогою Єдиної інформаційної системи МВС, так і щодо можливості отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використання засобів поштового зв'язку", - наголосив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Відтак, автошкола має повідомити в найближчий територіальний сервіс МВС про те, що буде навчати онлайн при реєстрації групи в єдиному державному реєстрі МВС.

Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв буде здійснюватися для груп у складі не більше 10 осіб.

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