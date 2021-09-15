В Україні дозволили викладати теоретичну частину для майбутніх водіїв в онлайні
У середу, 15 вересня, Кабінет міністрів України дозволив майбутнім водіям дистанційно готуватися до іспитів з ПДР. Також можна буде замовити доставку водійських прав поштою
Відповідне рішення схвалили під час засідання Кабміну, передає Еспресо.TV.
"Мова йде про забезпечення права на дистанційну освіту щодо як підготовки водіїв за допомогою Єдиної інформаційної системи МВС, так і щодо можливості отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використання засобів поштового зв'язку", - наголосив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Відтак, автошкола має повідомити в найближчий територіальний сервіс МВС про те, що буде навчати онлайн при реєстрації групи в єдиному державному реєстрі МВС.
Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв буде здійснюватися для груп у складі не більше 10 осіб.
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