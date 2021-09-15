Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство В Україні дозволили викладати теоретичну частину для майбутніх водіїв в онлайні

В Україні дозволили викладати теоретичну частину для майбутніх водіїв в онлайні

15 вересня, 2021 середа
19:55
Суспільство посвідчення водія

У середу, 15 вересня, Кабінет міністрів України дозволив майбутнім водіям дистанційно готуватися до іспитів з ПДР. Також можна буде замовити доставку водійських прав поштою

Відповідне рішення схвалили під час засідання Кабміну, передає Еспресо.TV.

"Мова йде про забезпечення права на дистанційну освіту щодо як підготовки водіїв за допомогою Єдиної інформаційної системи МВС, так і щодо можливості отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використання засобів поштового зв'язку", - наголосив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Відтак, автошкола має повідомити в найближчий територіальний сервіс МВС про те, що буде навчати онлайн при реєстрації групи в єдиному державному реєстрі МВС.

Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв буде здійснюватися для груп у складі не більше 10 осіб.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

автомобілі
МВС
ПДР
права
Кабмiн
новини України
теорія
водійське посвідчення
Читайте також:
газ
14 вересня, 2021 вiвторок
Віталій Портников: 800 доларів - це ще не кінець
карантин
13 вересня, 2021 понедiлок
Кабмін змінив правила карантину в Україні: що дозволили вакцинованим
14 вересня, 2021 вiвторок
Якщо встоїть на ногах: Усику вказали на критичний момент у бою з Джошуа
Київ
+20
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.8
  • EUR
    Купівля 31.29
    Продаж 31.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
15 вересня
19:43
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Світоліна зізналась, коли хоче стати мамою
19:41
Дмитро Разумков
Разумков прогнозує, що відставки в уряді можливі у кінці вересня
19:30
Ексклюзив
Козак: 2022 року курс гривні до долара не буде 28,6 грн/$, як прогнозує міністерство економіки, а менше
19:25
"Спартак" - Легія"
"Легія" на останніх хвилинах вирвала перемогу над "Спартаком" у Москві в стартовому матчі Ліги Європи
19:16
бобер
У Монголії виявили перші випадки смерті від коронавірусу серед тварин
19:15
Порошенко
13-та пенсія, погашення боргів військовим, субсидії, зарплати медикам і підтримка громад – Порошенко презентував зміни до бюджету
18:59
Київавтодор
У Київавтодорі та ще одинадцяти столичних підприємствах провели обшуки
18:49
ФК "Шахтар"
"Шериф" - "Шахтар": склади команд на матч Ліги чемпіонів
18:40
Рональд Куман
"Барселона" відмовилась звільняти тренера після ганебної поразки від "Баварії" в ЛЧ
18:35
бойовик "ДНР"
На лінії розмежування затримали уродженця Донеччини, який воював на стороні окупантів
18:21
ДТП на пішохідному переході
У Києві на пішохідному переході збили жінку
18:16
Михайло Мудрик
"Шериф" - "Шахтар": букмекери дали кінцевий прогноз на матч "гірників" у Лізі чемпіонів
18:13
Моргенштерн
Мінкульт повторно вніс Моргенштерна до "чорного списку"
18:08
Конор Макгрегор
Вважаєте, зламана нога або кістка зможуть зупинити мене? Подумайте ще раз, - Макгрегор ефектно заговорив про повернення в октагон
18:07
Тарас Возняк
Тарас Возняк став лауреатом Премії імені Василя Стуса 2021 року
17:55
ООС
День у зоні ООС: окупанти обстріляли українські позиції поблизу Новолуганського
17:38
Наталка Діденко
В Україні 16 вересня очікується тепла погода, проте незабаром прийде похолодання, - Наталка Діденко
17:35
ФК "Шахтар"
У "Шахтарі" пояснили, чому перед матчем ЛЧ вони оселились у Тирасполі в готелі "Росія"
17:18
Уряд скасував самоізоляцію для іноземців при транзитному в'їзді
17:14
Україна та Білорусь
Білоруські прикордонники повідомили про нібито обстріл прикордонзнаку з боку України
17:10
Наживо
Відзнака за стійкість громадянської позиції та внесок у культуру: хто стане лауреатом Премії імені Василя Стуса 2021 року?
17:02
гривна
Проєкт держбюджету-2022 надійшов до Ради
16:51
продаж наркотиків
На Хмельниччині CБУ ліквідувала телеграм-платформу з продажу наркотиків
16:41
КСУ
Порушення у декларації: суддя КСУ Касмінін подав позов до НАЗК
16:21
Кабмін
Уряд затвердив стратегію інформаційної безпеки України
16:15
Микола Княжицький
"Кожна бібліотека в Україні має мати таку добірку", – Микола Княжицький про "30 знакових книжок Нашої Незалежності"
16:12
шпигун
У Швеції суд виніс вирок шпигуну, який передавав РФ комерційні секрети
16:05
Гео Лерос
ОГПУ відкрив кримінальне провадження проти Лероса
15:59
Зберігав у комірці супермаркета: житель Херсона планував продати гранати в Одесі
15:52
Легія
"Легія" перед матчем зі "Спартаком" роздратувала росіян зухвалими банерами у Москві
15:46
28 BookForum
"Гра в дорослішання: як ми зростаємо незалежними". У Львові стартував 28 BookForum. Фото
15:41
немовля
Комітет Ради радить збільшити виплати при народженні дитини
15:32
євробляха
Авто можна буде розмитнити через "Дію", - уряд
15:22
Адвокат Іслям Веліляєв
Мішок на голову, електрострум, побиття: адвокат заарештованого в Криму Ахтемова заявив про катування його підзахисного
15:22
Окупаційні війська обстріляли вантажівку українських спостерігачів СЦКК
Окупаційні війська обстріляли вантажівку українських спостерігачів СЦКК
15:18
Сергій Ребров
Ребров здобув першу нагороду на чолі нового клубу
15:14
газ
Добовий видобуток - 165 тис. кубів: на Полтавщині пробурили нову газову свердловину
14:57
Кабмін
Кабмін погодив проєкт бюджету на 2022 рік
14:46
Шериф - Шахтар, Юнацька ліга УЄФА
"Шахтар" познущався над "Шерифом" у юнацькій Лізі УЄФА
14:37
Урсула фон дер Ляйєн
ЄС у 2022 році планує скликати оборонний саміт, - фон дер Ляєн
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV