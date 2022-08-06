В Україні є близько 200 державних об'єктів, з яких відновлять приватизацію у вересні, - очільниця ФДМУ

Про це розповіла в. о. голови Фонду державного майна Ольга Батова в ефірі телемарафону.

"В нас є близько двісті об'єктів, які вже готові до приватизації. Усі ці об'єкти є цікавими, тому що вони розташовані на Заході України, в регіонах де не ведуться активні бойові дії. Ці підприємства і об'єкти цікаві для релокації бізнесу", - сказала Батова.

За її словами, першими на продаж висталять об'єкти, які допоможуть вирішити проблему із зберіганням зерна.

"І саме зараз ми вважаємо, що дуже важливо розпочати приватизацію комбінатів хлібопродуктів, спиртових заводів. Тих об'єктів, які можуть країні вирішити проблему із зерном, зі сховищами зерна, з тим щоб переробити це зерно чи у спирт, чи в борошно" - зазначила очільниця ФДМУ.

Ольга Батова пояснила, що зараз ці об'єкти не працюють. Їх дозволять придбати за ринковою ціною, яка складеться на відкритому аукціоні. Очільниця Фонду додала, що основною метою приватизації є не одноразове надходження грошей для бюджету, а передача непрацюючих державних бізнесів і активів.

4 серпня Денис Шмигаль сказав, що на початку осені уряд проведе масову приватизацію, а також держава запускає грантові програми, щоб мотивувати бізнес і людей створювати робочі місця.

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