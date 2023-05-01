Про нинішню ситуацію з вирубками лісів, запропоновані зміни до правил і те, чим це може загрожувати, "Еспресо.Захід" розповів еколог Богдан Кученко з організації "Екологія – Право – Людина".

Яка ситуація з лісовим фондом зараз

За словами Богдана Кученка, два роки тому заборонили суцільні санітарні рубки, особливо це стосується високогірних територій. Після початку повномасштабного вторгнення РФ ситуація з вирубками у лісах в Україні кардинально не змінилася.

"Єдине – є географічні зміни через воєнні дії в окремих регіонах. Основна активність змістилася на захід країни. Минулого року була така тенденція, що нарощувалися обсяги рубок у лісах, які не постраждали від війни", – зазначає він.

Звичайно, деякі проблеми, попри поки що чинні обмеження, у галузі все ж залишилися. Здебільшого, зі слів еколога, це зловживання щодо тих же санітарних чисток – коли зрізають здорові дерева або ж замість вибіркової рубки проводять суцільну.

"Є окремі лісгоспи, переважно в Карпатах, які цим досі зловживають. До проблем також можна віднести вирубку лісів, які були класифіковані як праліси, але лісгосп не погодив їхній статус і продовжує зрізання таких дерев задля заробітку".

Богдан Кученко також зазначає, що обмеження насправді не вплинули на галузь негативно, навіть навпаки. Прибутки за останні два роки стали рекордними.

Що хочуть скасовувати й чим це загрожує

На сайті Державного агентства лісових ресурсів України оприлюднили проєкт постанови Кабміну під назвою "Деякі питання здійснення рубок в лісах України".

Еколог пояснює, що лише один із трьох пунктів проєкту виглядає позитивним рішенням: об’єднати правила усіх видів рубок в одному документі.

Решта два пункти фактично скасовують будь-які обмеження щодо найнебезпечніших рубок в Україні. І це безпосередньо стосується й таких цінних карпатських лісів. Якщо цей проєкт буде прийнято, то він сприятиме незаконним рубкам, з якими ситуація в країні на цей час трохи поліпшилася.

Конкретно, проєкт дозволяє проводити суцільні санітарні рубки в рекреаційних нацпарках, у лісах Карпат, дозволяє вирубувати важливі для біорізноманіття дерева і скасовує обмеження на загальний обсяг рубок в Україні.

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"Якщо говорити про ліси у високогір’ї, то вони запобігають сніголавинній небезпеці, але якщо будуть рубки, то це значно збільшує ризик лавин у горах. Також є пересторога щодо лісів на схилах гір – ялівцево-букових, які найбільш цінні, бо залишилося їх відносно небагато. Зараз діють обмеження на вирубку таких лісів у заповідних територіях зокрема. Якщо скасують ці положення, то можна припустити, що в заповідниках будуть зловживання і вирубуватимуть здорові дерева заради вигоди з продажу деревини", – розповідає Богдан Кученко.

Він також зазначає, площа лісового фонду зараз залишається незмінною, навіть дещо зростає. Проте скасування наявних обмежень ставить у ситуацію, коли ми катастрофічно втрачатимемо цінні лісові екосистеми.

"Треба розуміти також, що чим старіший ліс, тим більше в ньому накопичується вуглецю. Висадка нових дерев не швидко розв'язує це питання. Ну, й не можна забувати про ерозію ґрунту після вирубки лісу, які ми можемо побачити якраз на схилах гір. Тобто, якщо буде ухвалений цей проєкт і скасування обмежень, то ми отримаємо ситуацію, коли швидко втрачатимемо цінні природні ліси. Втрати є і досі, але є ризик, що ми перетворимо це на катастрофу, на масове явище", – резюмує еколог.

Як зазначають в Українській природоохоронній групі, на думку екологічних організацій, нові правила створюють підґрунтя для суттєвого збільшення обсягів рубок в Україні, а також для маніпуляцій. Екологи відзначають, що цей документ сприятиме ще більшому поширенню суцільних рубок. Окрім того, документ вводить численні нові види рубок, не деталізуючи підстави їх проведення. На їхню думку, це призводитиме до зловживань та маніпуляцій.