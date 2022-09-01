Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Командир батареї гаубичного артилерійського дивізіону старший лейтенант Надір-Шах Акболатов зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - зауважив військовий.

31 серпня Анатолій Штефан заявив, що на війні Росії проти України ліквідували старшого лейтенанта армії РФ Данила Конишева. Також він повідомив про ліквідацію лейтенанта російського центру спецпризначення "Вітязь" Олександра Потапова.

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