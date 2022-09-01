В Україні ліквідували командира батареї російських артилеристів, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували командира російського гаубичного артилерійського дивізіону лейтенанта Надір-Шаха Акболатова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Командир батареї гаубичного артилерійського дивізіону старший лейтенант Надір-Шах Акболатов зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - зауважив військовий.
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31 серпня Анатолій Штефан заявив, що на війні Росії проти України ліквідували старшого лейтенанта армії РФ Данила Конишева. Також він повідомив про ліквідацію лейтенанта російського центру спецпризначення "Вітязь" Олександра Потапова.
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