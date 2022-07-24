В Україні ліквідували російського командира інженерно-саперної роти, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували російського командира інженерно-саперної роти лейтенанта Олександра Боровського
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"І знову недобитки Костромського... Командир інженерно - саперної роти лейтенант Боровський Олександр зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
- 23 липня в тимчасово окупованому Лисичанську ліквідували 50 російських загарбників із 2-го армійського корпусу.
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