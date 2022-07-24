Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"І знову недобитки Костромського... Командир інженерно - саперної роти лейтенант Боровський Олександр зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

23 липня в тимчасово окупованому Лисичанську ліквідували 50 російських загарбників із 2-го армійського корпусу.

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