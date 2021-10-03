В Україні може з'явиться військова місія Євросоюзу, - Welt
Європейський Союз розглядає можливість створення в Україні постійного військового представництва навчального призначення
Про це з посиланням на документи EEAS (Європейський служби зовнішніх зв'язків) повідомляє німецьке видання Welt у своєму головному щотижневому випуску Welt am Sonntag, інформує Еспресо.TV.
За даними німецьких журналістів, ЄС готується створити місію під назвою "Військова консультативна та навчальна місія ЄС в Україні".
Причина - й надалі висока військова активність російських формувань на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму.
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На створенні місії наполягають Литва, Латвія, Естонія, а також Польща, Румунія і Словаччина. Крім того, таку позицію підтримують Швеція і Фінляндія.
Наприкінці липня керівники МЗС та Міноборони України Дмитро Кулеба і Андрій Таран направили очільнику європейської дипломатії Жозепу Боррелю таємне звернення з проханням про її створення.
- Нині українських військових на постійній основі тренують інструктори з Канади та США.
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