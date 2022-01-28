В Україні на 10% підвищили зарплату правоохоронцям

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.



"Система внутрішніх справ це не лише поліцейські, а й рятувальники, військовослужбовці Нацгвардії, працівники Державної міграційної служби, які також щоденно несуть свою службу за досить невеликі кошти. Ми всі з вами розуміли, працюючи над державним бюджетом, що збільшення зарплат для рятувальників і поліцейських є необхідністю. Оскільки впродовж останніх трьох років це майже не здійснювалось", - сказав Монастирський.



Міністр розповів, що фонд заробітної плати вдалося поповнити завдяки надходженням до бюджету за підакцизні товари. За його словами, протягом двох місяців, під час яких діяла операція "Акциз", надходження збільшилися на 2,3 млрд грн, якщо порівняти з аналогічним періодом у минулому році.



Монастирський додав, що очікується ще одне підвищення заробітної плати для правоохоронців протягом 2022 року.



"Я думаю, ми зможемо зробити наступне підвищення впродовж цього року ще на 10%", - зазначив Монастирський.

