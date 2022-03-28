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В Україні на фоні війни почастішали випадки передчасних пологів

28 березня, 2022 понедiлок
06:43

В Україні на фоні повномасштабної війни зафіксовано почастішанння випадків передчасних пологів

Про це повідомляє ВВС.

За попередніми даними, у перинатальних клініках країни - у Харкові та Львові зокрема - подвоїлась, а то й потроїлась частота випадків передчасних пологів. Експерти повʼязують це із стресом матерів та зі складнощами надання медичної допомоги у воєнних час.

За словами Ірини Кондратової, керівниці Харківського обласного перинатального центру, у її клініці кількість випадків передчасної народжуванності тепер складає 50% від всіх пологів. 

"У зонах конфлікту жінки проводять багато часу в переповнених підвалах, де існує високий рівень розвитку інфекцій. Крім того, жінкам також важче отримати медичну допомогу, якщо вони її потребують", - коментує пані Ірина. 

Хоча відсоток передчасних пологів у її клініці зріс, лікарка каже, що загальна кількість пацієнток скоротилася, оскільки жінки тікають від бойових дій у Харкові.
По всій країні у Львові, подалі від лінії фронту, навпаки спостерігається значний наплив пацієнток.

Крім того, у Харкові, за словами керівниці перинатального центру, співробітники прийняли рішення залишитися в палаті інтенсивної терапії з найменшими немовлятами, навіть після попередження про повітряний наліт.
"Дитину 600 г не можна брати в холодний підвал. Це була б поїздка в один бік. Тож ми залишаємось із дітьми і разом з ними пересиджуємо бомбардування", – сказала вона.

У львівській лікарні – місті, яке колись вважалося більш безпечним, – деякі вікна уже заблокували мішками з піском. Зараз там також будують спеціальний підземний бункер для розміщення найбільш вразливих пацієнтів.

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