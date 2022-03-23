В Україні через війну загинула 121 дитина, ще 167 отримали поранення, - ювенальні прокурори
За час повномасштабної війни РФ проти України загинула 121 дитина, 167 зазнали поранень, найбільше постраждалих - на Київщині
Про це заявив Офіс генпрокурора.
"Станом на 28 день російської агресії в Україні загинула 121 дитина", - зазначили ювенальні прокурори.
Поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей. Найбільше постраждалих неповнолітних у Київській - 61, Харківській - 41, Донецькій - 40, Чернігівській - 32, Миколаївський - 24, у столиці - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 та Сумській - 14 областях.
На Донеччині росіяни продовжують обстрілювати міста та житлові масиви з цивільними. Зокрема, через окупантів загинули 9-річна дівчинка та 14-річний хлопець, троє дітей зазнали поранень.
Крім того, 17 березня російські військові на очах у 14-річного сина вбили батька багатодітної родини. Підліток отримав кульових поранень. Це сталося, коли вони їхали за гуманітарною допомогою та ліками до центру окупованої Бучі Київської області, де проживає сім'я, адже в будинку родини майже два тижні не було газу, світла та води.
Увечері 22 березня 2022 року російський снаряд влучив у багатоповерхівку в Рубіжному Луганської області, унаслідок чого загинуло троє людей, зокрема двоє дітей.
Інформація не є остаточною, адже відсутня можливість оглянути місця обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
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