В Україні через війну загинула 121 дитина, ще 167 отримали поранення, - ювенальні прокурори

Про це заявив Офіс генпрокурора.



"Станом на 28 день російської агресії в Україні загинула 121 дитина", - зазначили ювенальні прокурори.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей. Найбільше постраждалих неповнолітних у Київській - 61, Харківській - 41, Донецькій - 40, Чернігівській - 32, Миколаївський - 24, у столиці - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 та Сумській - 14 областях.



На Донеччині росіяни продовжують обстрілювати міста та житлові масиви з цивільними. Зокрема, через окупантів загинули 9-річна дівчинка та 14-річний хлопець, троє дітей зазнали поранень.



Крім того, 17 березня російські військові на очах у 14-річного сина вбили батька багатодітної родини. Підліток отримав кульових поранень. Це сталося, коли вони їхали за гуманітарною допомогою та ліками до центру окупованої Бучі Київської області, де проживає сім'я, адже в будинку родини майже два тижні не було газу, світла та води.



Увечері 22 березня 2022 року російський снаряд влучив у багатоповерхівку в Рубіжному Луганської області, унаслідок чого загинуло троє людей, зокрема двоє дітей.



Інформація не є остаточною, адже відсутня можливість оглянути місця обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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