В Україні набрав чинності закон про дозвіл передачі майна вишів, яке не використовується
В Україні 12 липня набрав чинності закон про внесення змін до деяких законів України щодо ефективного управління майном закладів вищої освіти державної та комунальної форм власності
Про це йдеться у тексті закону, який був опублікований у виданні "Голос України".
Згідно з текстом закону, майно, закріплене за державним або комунальним закладом вищої освіти, зокрема і тим, який має статус національного, може безкоштовно передаватися державній або комунальній установі вищої, професійної передвищої, професійної освіти, науковій установі або науковій організації державної форми власності.
Зазначається, що передача можлива лише у разі використання такого майна виключно для здійснення видів діяльності, передбачених спеціальними законами чи законом "Про наукову і науково-технічну діяльність".
При цьому об'єкти і майно державних і комунальних вищих навчальних закладів не підлягає приватизації або використанню для видів діяльності, не передбачених спеціальними законами, крім надання в оренду для послуг, які не можуть безпосередньо надати виші, пов'язані із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учнів.
Так, у документі зазначено, що майно навчальних закладів, яке не використовується, може бути вкладом у спільну діяльність.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.09Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе