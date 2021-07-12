В Україні набрав чинності закон про дозвіл передачі майна вишів, яке не використовується

Про це йдеться у тексті закону, який був опублікований у виданні "Голос України".



Згідно з текстом закону, майно, закріплене за державним або комунальним закладом вищої освіти, зокрема і тим, який має статус національного, може безкоштовно передаватися державній або комунальній установі вищої, професійної передвищої, професійної освіти, науковій установі або науковій організації державної форми власності.



Зазначається, що передача можлива лише у разі використання такого майна виключно для здійснення видів діяльності, передбачених спеціальними законами чи законом "Про наукову і науково-технічну діяльність".



При цьому об'єкти і майно державних і комунальних вищих навчальних закладів не підлягає приватизації або використанню для видів діяльності, не передбачених спеціальними законами, крім надання в оренду для послуг, які не можуть безпосередньо надати виші, пов'язані із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учнів.



Так, у документі зазначено, що майно навчальних закладів, яке не використовується, може бути вкладом у спільну діяльність.

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