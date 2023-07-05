Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телемарафоні.

"Частково ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через ухвалення відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня", - наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що цей процес вже розпочався з 1 липня, як передбачало законодавство.

Шмигаль уточнив, що це стосується спрощеної системи оподаткування, де замість 2%, які були введені на початку повномасштабної війни, повертаються 5%.

"Інших змін, крім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, переконаний, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії", - додав прем'єр-міністр.

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Повідомляється, що пальне в Україні з 1 липня оподатковується за правилами та нормами, які діяли до війни. ПДВ, який був знижений до 7% для підтримки ринку після втрати зв’язків та відмови від продукції з РФ і РБ, зростає до 20%. Також збільшуються акцизи.

Ці кошти мають піти на потреби Збройних Сил України.