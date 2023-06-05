Уряд повертається до репресій та кошмарингу мікробізнесу
Останнім часом складається враження, що наш уряд робить все для того, щоб не врятувати економіку воюючої країни, а щоб добити всі паростки підприємницької активності та знищити прибуткові компанії
Наприклад, 29 травня Верховна Рада України на засіданні ухвалила за основу урядовий проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану № 8401. Мова йде про скасування права для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2 % від суми доходу, а також повернення кошмарингу ФОПів у вигляді перевірок. Уряд розраховує, що поверне таким чином у бюджет довоєнних 8 млрд гривень...
Невже наші ФОПи відновили свою повноцінну роботу за цей рік? Чи не забрали у військо левову частку робочої сили? Чи не лежать ті ФОПи мертвим вантажем або животіють від замовлення раз на три місяці? Тепер у підприємців забирають пільги та й ще погрожують маски-шоу влаштовувати.
Хтось вирішив під тему військової необхідності захопити потенційно привабливі шматки ринку. Там наїхали на айтішників, там на агрохолдинг, там відібрали компанію з перероблення сільськогосподарської продукції
Інший приклад — масований наступ силовиків на великий бізнес. Хтось вирішив під тему військової необхідності захопити потенційно привабливі шматки ринку. Там наїхали на айтішників, там на агрохолдинг, там відібрали компанію з перероблення сільськогосподарської продукції. Засновник Ukrainian Fashion Week Олександр Соколовський описує одну з таких історій про свиноферму "Дубовий Гай" на Житомирщині. На початку війни росіяни її розбомбили "Іскандерами". Як тільки підприємство почало відновлюватися, до нього прийшли силовики подоїти й добити те що росіянам не вдалося.
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Ще приклад — компанія Паріматч зупинила роботу в Україні, бо її внесли якогось дива в санкційні списки РНБОУ. У компанії кажуть, що санкції – це помилка. Але у кожної помилки є прізвище, ім'я та по батькові. У владі досі ніхто не взяв відповідальності за те, що механізмом, який має працювати проти російських структур, тупо грохнули українську компанію з 30-річною історією. Ту компанію, яка перерахувала майже мільярд гривень у державний бюджет та витратила понад 500 млн на допомогу ЗСУ у 2022 році, не зважаючи на усі складності воєнного часу. Нагадаю, що в Росії Parimatch Group звинувачується у наданні фінансової підтримки українським збройним силам. Натомість в Україні цю компанію викидають з ринку, бо її конкуренти, пов'язані з силовиками, мають можливість таким незаконним чином усунути свого конкурента.
Тиск силовиків посилюється в умовах, коли на бізнес скажено тисне криза, викликана війною. Як свідчать результати нового опитування щодо стійкості бізнесу, проведеного Американською торговельною палатою разом із McKinsey & Company Україна. Продажі у 47% компаній у 2022 році впали, і у 2023 році ситуація погіршиться
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Як каже колега Борис Кушнірук, формально влада декларує наміри підтримати бізнес, скоротити податки, дати можливість відновити виробництво. У вересні 2022 року президент Володимир Зеленський актуалізував увагу на економіці, закликавши іноземних інвесторів вкладати кошти в Україну. У виступі на зустрічі з керівниками великого бізнесу під час відкриття Нью-Йоркської фондової біржі він заявив про велику інформаційну кампанію із залучення інвестицій. А що маємо насправді? Тиск силовиків посилюється в умовах, коли на бізнес скажено тисне криза, викликана війною. Як свідчать результати нового опитування щодо стійкості бізнесу, проведеного Американською торговельною палатою разом із McKinsey & Company Україна. Продажі у 47% компаній у 2022 році впали, і у 2023 році ситуація погіршиться.
З іншого боку уряд повертається до репресій та кошмарингу мікробізнесу, відновлюючи перевірки та заганяючи ФОПів в стійло. Це все погано закінчиться і для цієї влади, і для країни в цілому.
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