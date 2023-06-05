Наприклад, 29 травня Верховна Рада України на засіданні ухвалила за основу урядовий проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану № 8401. Мова йде про скасування права для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2 % від суми доходу, а також повернення кошмарингу ФОПів у вигляді перевірок. Уряд розраховує, що поверне таким чином у бюджет довоєнних 8 млрд гривень...

Невже наші ФОПи відновили свою повноцінну роботу за цей рік? Чи не забрали у військо левову частку робочої сили? Чи не лежать ті ФОПи мертвим вантажем або животіють від замовлення раз на три місяці? Тепер у підприємців забирають пільги та й ще погрожують маски-шоу влаштовувати.

Хтось вирішив під тему військової необхідності захопити потенційно привабливі шматки ринку. Там наїхали на айтішників, там на агрохолдинг, там відібрали компанію з перероблення сільськогосподарської продукції

Інший приклад — масований наступ силовиків на великий бізнес. Хтось вирішив під тему військової необхідності захопити потенційно привабливі шматки ринку. Там наїхали на айтішників, там на агрохолдинг, там відібрали компанію з перероблення сільськогосподарської продукції. Засновник Ukrainian Fashion Week Олександр Соколовський описує одну з таких історій про свиноферму "Дубовий Гай" на Житомирщині. На початку війни росіяни її розбомбили "Іскандерами". Як тільки підприємство почало відновлюватися, до нього прийшли силовики подоїти й добити те що росіянам не вдалося.

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Ще приклад — компанія Паріматч зупинила роботу в Україні, бо її внесли якогось дива в санкційні списки РНБОУ. У компанії кажуть, що санкції – це помилка. Але у кожної помилки є прізвище, ім'я та по батькові. У владі досі ніхто не взяв відповідальності за те, що механізмом, який має працювати проти російських структур, тупо грохнули українську компанію з 30-річною історією. Ту компанію, яка перерахувала майже мільярд гривень у державний бюджет та витратила понад 500 млн на допомогу ЗСУ у 2022 році, не зважаючи на усі складності воєнного часу. Нагадаю, що в Росії Parimatch Group звинувачується у наданні фінансової підтримки українським збройним силам. Натомість в Україні цю компанію викидають з ринку, бо її конкуренти, пов'язані з силовиками, мають можливість таким незаконним чином усунути свого конкурента.

Тиск силовиків посилюється в умовах, коли на бізнес скажено тисне криза, викликана війною. Як свідчать результати нового опитування щодо стійкості бізнесу, проведеного Американською торговельною палатою разом із McKinsey & Company Україна. Продажі у 47% компаній у 2022 році впали, і у 2023 році ситуація погіршиться

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Як каже колега Борис Кушнірук, формально влада декларує наміри підтримати бізнес, скоротити податки, дати можливість відновити виробництво. У вересні 2022 року президент Володимир Зеленський актуалізував увагу на економіці, закликавши іноземних інвесторів вкладати кошти в Україну. У виступі на зустрічі з керівниками великого бізнесу під час відкриття Нью-Йоркської фондової біржі він заявив про велику інформаційну кампанію із залучення інвестицій. А що маємо насправді? Тиск силовиків посилюється в умовах, коли на бізнес скажено тисне криза, викликана війною. Як свідчать результати нового опитування щодо стійкості бізнесу, проведеного Американською торговельною палатою разом із McKinsey & Company Україна. Продажі у 47% компаній у 2022 році впали, і у 2023 році ситуація погіршиться.

З іншого боку уряд повертається до репресій та кошмарингу мікробізнесу, відновлюючи перевірки та заганяючи ФОПів в стійло. Це все погано закінчиться і для цієї влади, і для країни в цілому.