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Ексклюзив

В Україні немає єдиного центру прийняття економічних рішень і це послаблює їхню ефективність, - Бураковський

5 січня, 2022 середа
09:17
Економіка Бураковський Ігор

Економічні рішення в Україні приймають одразу кілька гілок влади: уряд, парламент, президент і РНБО. Це призводить до послаблення ефективності таких рішень

Про це голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський розповів в ефірі "Еспресо: капітал з Андрієм Яніцьким" на телеканалі "Еспресо".

"2021 рік продемонстрував, що у нас багатополюсна система прийняття економічних рішень. Є Кабмін, але він перебуває у підвішеному стані – його програма не затверджена. З іншого боку, намагається свої ідеї вкидати парламент. Ну і звичайно - президент і Рада національної безпеки та оборони", – сказав він.

"Це послаблює ефективність нашої економічної політики. Так не має бути", – зауважив Бураковський.

Ще одна проблема формування економічної політики – фактична відсутність пріоритетів. Формально уряд приймає стратегії, узгоджує економічні вектори, але на практиці рідко дотримується визначених напрямків руху, пояснив Бураковський.


 

Ігор Бураковський
Еспресо Капітал з Андрієм Яніцьким
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