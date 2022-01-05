В Україні немає єдиного центру прийняття економічних рішень і це послаблює їхню ефективність, - Бураковський

Про це голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський розповів в ефірі "Еспресо: капітал з Андрієм Яніцьким" на телеканалі "Еспресо".



"2021 рік продемонстрував, що у нас багатополюсна система прийняття економічних рішень. Є Кабмін, але він перебуває у підвішеному стані – його програма не затверджена. З іншого боку, намагається свої ідеї вкидати парламент. Ну і звичайно - президент і Рада національної безпеки та оборони", – сказав він.



"Це послаблює ефективність нашої економічної політики. Так не має бути", – зауважив Бураковський.



Ще одна проблема формування економічної політики – фактична відсутність пріоритетів. Формально уряд приймає стратегії, узгоджує економічні вектори, але на практиці рідко дотримується визначених напрямків руху, пояснив Бураковський.





