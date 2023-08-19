Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що 20 серпня дощі з грозами пройдуть місцями в західних областях, а ввечері в неділю досягнуть півночі та частково центральної частини України.

"Південь, схід, більша частина центру - у сухій повітряній масі", - додала Діденко.

Яка буде температура

За даними синоптика, температура повітря в Україні буде високою, спека. Протягом дня +29...+33°C, на півдні та сході +32...+36°C.

У столиці буде сонячно

"У Києві завтра значну частину доби - без опадів, але ввечері може пройти дощ з грозою", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Наталка Діденко, максимальна температура повітря +32...+33°C.

Короткий прогноз на тиждень

Український гідрометеорологічний центр попереджає про пожежну небезпеку 16-17 серпня у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Волинській областях, а також в Криму.

До кінця тижня погода в Україні мало зміниться - антициклон, високий атмосферний тиск, сухе повітря, підвищена пожежна небезпека, висока температура повітря, але без аномальної спеки.