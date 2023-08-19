В Україні очікується суха та сонячна погода, але ввечері прогнозуються дощі: прогноз на 20 серпня від Наталки Діденко
У неділю, 20 серпня, на території України прогнозується сонячна та спекотна погода. Лише ввечері у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що 20 серпня дощі з грозами пройдуть місцями в західних областях, а ввечері в неділю досягнуть півночі та частково центральної частини України.
"Південь, схід, більша частина центру - у сухій повітряній масі", - додала Діденко.
Яка буде температура
За даними синоптика, температура повітря в Україні буде високою, спека. Протягом дня +29...+33°C, на півдні та сході +32...+36°C.
У столиці буде сонячно
"У Києві завтра значну частину доби - без опадів, але ввечері може пройти дощ з грозою", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Наталка Діденко, максимальна температура повітря +32...+33°C.
Короткий прогноз на тиждень
Український гідрометеорологічний центр попереджає про пожежну небезпеку 16-17 серпня у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Волинській областях, а також в Криму.
До кінця тижня погода в Україні мало зміниться - антициклон, високий атмосферний тиск, сухе повітря, підвищена пожежна небезпека, висока температура повітря, але без аномальної спеки.
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