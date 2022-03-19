В Україні офіційно нараховується 562 російських військовополонених, - Верещук

Про це повідомляє ТСН.

За словами Верещук, зараз офіційно нараховується 562 російських військовополонених.

"Якщо ми говоримо про військових полонених РФ, то в нас їх 562 особи. Бо є ще так званий вантаж 200. Ми теж це формуємо і теж це організовуємо. Разом із Червоним Хрестом", - сказала Верещук.

Вона додала, що з 24 лютого 2022 року у полон потрапило близько 270 українських військових.

"Якщо ж ми говоримо про українських військових полонених. То ми маємо базу з 2014 року. Ми не встигли ще відділити тих, хто з 2014 року потрапив в полон у нас, їх декілька сотень. І тих, хто з 24 лютого включно потрапив в полон. Тому вона дещо більша ніж база російських полонених. Але якщо приблизно відділити, ми приблизно знаємо, що наших полонених є біля 270. Які зафіксовані, які у нас в реєстрі. Всього їх близько 650 осіб. Але ці реєстри змінюються щогодини, бо ми зараз лише наповнюємо цю базу", - пояснила Верещук.

Нагадаємо, 18 березня генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що в Україні запрацювали табори для військовополонених російських окупантів.

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