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Головна війна з Росією В Україні офіційно нараховується 562 російських військовополонених, - Верещук

В Україні офіційно нараховується 562 російських військовополонених, - Верещук

19 березня, 2022 субота
17:12
війна з Росією полонені окупанти

Міністр тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що до реєстру військовополонених внесено 562 російських окупанти

Про це повідомляє ТСН.  

За словами Верещук, зараз офіційно нараховується 562 російських військовополонених. 

"Якщо ми говоримо про військових полонених РФ, то в нас їх 562 особи. Бо є ще так званий вантаж 200. Ми теж це формуємо і теж це організовуємо. Разом із Червоним Хрестом", - сказала Верещук. 

Вона додала, що з 24 лютого 2022 року у полон потрапило близько 270 українських військових.  

"Якщо ж ми говоримо про українських військових полонених. То ми маємо базу з 2014 року. Ми не встигли ще відділити тих, хто з 2014 року потрапив в полон у нас, їх декілька сотень. І тих, хто з 24 лютого включно потрапив в полон. Тому вона дещо більша ніж база російських полонених. Але якщо приблизно відділити, ми приблизно знаємо, що наших полонених є біля 270. Які зафіксовані, які у нас в реєстрі. Всього їх близько 650 осіб. Але ці реєстри змінюються щогодини, бо ми зараз лише наповнюємо цю базу", - пояснила Верещук. 

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полонені
військовополонені
МінТОТ
Ірина Верещук
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