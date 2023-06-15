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В Україні оголошено повітряну тривогу: Росія атакує ракетами і "шахедами"

15 червня, 2023 четвер
04:16
Війна з Росією обстріл, ППО

В Україні вдруге за ніч на 15 червня оголошено масштабну повітряну тривогу – є імовірність атаки ракет із району Каспійського моря та "шахедів" з півдня

Про це інформує карту повітряних тривог та моніторингові чати.

Моніторингові паблики повідомляють про пуск ракет із Ту-95. За їх даними, у повітрі перебувають 5 бортів ТУ-95мс та 2 борти ТУ-22М3. Пуск крилатих ракет зафіксовано о 1:55 у районі Каспійського моря.

Про небезпеку повідомляють представники відразу кількох областей.

Коротко: Про вибухи у Кривому Розі повідомив очільник військової адміністрації Олександр Вілкул. Кореспонденти "Суспільного" зафіксували декілька вибухів у Одесі.

  • Нагадаємо, раніше вночі війська РФ завдали ударів по Харкову та області, у місті пролунало кілька гучних вибухів.

Хронологія:
04:00
15 червня, 2023 четвер

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про вибухи у місті.

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03:58

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про вибухи в Одесі.

Повторні вибухи, за даними "Суспільного", пролунали близько 04:10.

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03:56

В Оперативному командуванні "Південь" заявили, що ворог атакує південь України безпілотними літальними апаратами. Також є загроза ракетного удару.

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безпілотник
ракетний удар
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