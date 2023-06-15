Про це інформує карту повітряних тривог та моніторингові чати.

Моніторингові паблики повідомляють про пуск ракет із Ту-95. За їх даними, у повітрі перебувають 5 бортів ТУ-95мс та 2 борти ТУ-22М3. Пуск крилатих ракет зафіксовано о 1:55 у районі Каспійського моря.

Про небезпеку повідомляють представники відразу кількох областей.

Коротко: Про вибухи у Кривому Розі повідомив очільник військової адміністрації Олександр Вілкул. Кореспонденти "Суспільного" зафіксували декілька вибухів у Одесі.