Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про вибухи у місті.
В Україні оголошено повітряну тривогу: Росія атакує ракетами і "шахедами"
В Україні вдруге за ніч на 15 червня оголошено масштабну повітряну тривогу – є імовірність атаки ракет із району Каспійського моря та "шахедів" з півдня
Про це інформує карту повітряних тривог та моніторингові чати.
Моніторингові паблики повідомляють про пуск ракет із Ту-95. За їх даними, у повітрі перебувають 5 бортів ТУ-95мс та 2 борти ТУ-22М3. Пуск крилатих ракет зафіксовано о 1:55 у районі Каспійського моря.
Про небезпеку повідомляють представники відразу кількох областей.
Коротко: Про вибухи у Кривому Розі повідомив очільник військової адміністрації Олександр Вілкул. Кореспонденти "Суспільного" зафіксували декілька вибухів у Одесі.
- Нагадаємо, раніше вночі війська РФ завдали ударів по Харкову та області, у місті пролунало кілька гучних вибухів.
Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про вибухи в Одесі.
Повторні вибухи, за даними "Суспільного", пролунали близько 04:10.
В Оперативному командуванні "Південь" заявили, що ворог атакує південь України безпілотними літальними апаратами. Також є загроза ракетного удару.
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