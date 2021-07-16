В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Про це передає пресслужба ДСНС.

За інформацією УкрГідрометцентру, 17-19 липня у західних, північних, східних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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