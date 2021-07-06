В Україні оголосили штормове попередження: очікуються град та шквали
У деяких областях України очікуються грозові дощі та шквали
Про це передає пресслужба ДСНС.
“Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. 7 липня у південних та східних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с”, - йдеться в повідомленні.
Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
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