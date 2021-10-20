В Україні оголосили штормове попередження: пориви вітру сягатимуть 25 м/с
Українців попередили про штормовий вітер у низці областей, подекуди його швидкість сягне 25 м/с
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"Завтра в Україні тепло, але вітряно", - йдеться в повідомленні.
Так, на Заході вночі очікується шквальний південний, південно-західний вітер 7-12 м/с.
Вдень синоптики прогнозують в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, а в Карпатах до 25 м/с.
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