В Україні оголосили штормове попередження: пориви вітру сягатимуть 25 м/с

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Завтра в Україні тепло, але вітряно", - йдеться в повідомленні.

Так, на Заході вночі очікується шквальний південний, південно-західний вітер 7-12 м/с.

Вдень синоптики прогнозують в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, а в Карпатах до 25 м/с.

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