В Україні почала роботу місія МВФ щодо перегляду кредитної програми

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



"Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн-режимі", - зазначив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.



Представники МВФ обговорюватимуть з владою України другий перегляд програми Stand-by від фонду. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що перегляд кредитної програми відбудеться у лютому.



Довідка: МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму Stand-by загальним обсягом близько $5 млрд і надав перший транш фінансування обсягом $2,1 млрд.



Фонд запланованував чотири перегляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів.



Пізніше фінансування на тривалий час зупинилося через невиконання Україною низки зобов'язань. У листопаді 2021 року МВФ надав Україні другий транш розміром SDR500 млн в еквіваленті $699 млн і вирішив продовжити дію програми до червня 2022 року.



Оновлена програма передбачає ще два перегляди, за підсумками яких Україна може отримати третій і четвертий транші - SDR500 (близько $700 млн) і SDR1,1 млрд відповідно.

Нагадаємо, 21 вересня 2021 в Україні почала роботу віртуальна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) з питань першого перегляду програми Stand-by.