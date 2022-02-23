В Україні почала роботу місія МВФ щодо перегляду кредитної програми
Місія Міжнародного валютного фонду 23 лютого розпочала свою онлайн-роботу із другого перегляду програми Stand-by
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн-режимі", - зазначив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.
Представники МВФ обговорюватимуть з владою України другий перегляд програми Stand-by від фонду. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що перегляд кредитної програми відбудеться у лютому.
Довідка: МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму Stand-by загальним обсягом близько $5 млрд і надав перший транш фінансування обсягом $2,1 млрд.
Фонд запланованував чотири перегляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів.
Пізніше фінансування на тривалий час зупинилося через невиконання Україною низки зобов'язань. У листопаді 2021 року МВФ надав Україні другий транш розміром SDR500 млн в еквіваленті $699 млн і вирішив продовжити дію програми до червня 2022 року.
Оновлена програма передбачає ще два перегляди, за підсумками яких Україна може отримати третій і четвертий транші - SDR500 (близько $700 млн) і SDR1,1 млрд відповідно.
- Нагадаємо, 21 вересня 2021 в Україні почала роботу віртуальна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) з питань першого перегляду програми Stand-by.
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