В Україні почали тестування першої серійної пускової установки протикорабельного комплексу "Нептун"
Державне конструкторське бюро "Луч" та компанія "УкрІннМаш" почали ходові випробовування першої серійної пускової установки протикорабельного комплексу "Нептун"
Про це повідомляє Defense Express.
"З'явилося ексклюзивне відео з випробуваннями УСПУ-360, що змонтована на шасі Tatra T 815 8х8, на якому пускова установка переводиться в бойове положення. Під час цих тестів була перевірена робота гідравліки установки та її аутригерів в зимових польових умовах", - йдеться у повідомленні.
Видання передає, що у 2020 році Міноборони та ДККБ "Луч" підписали контракт на перший дивізіон наземного берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун". До його складу входить 19 спецмашин (по шість пускових, транспортно-заряджаючих та транспортних машин і один рухомий командний пункт РКП-360). Його озброєння складається з 72 крилатих ракет Р-360.
"На відміну від машин комплексу, що проходили державні випробування (на шасі КрАЗ), серійна версія буде розміщена на чеській платформі Tatra", - зазначають у виданні.
Перший такий дивізіон планують передати військово-морським силам на початку 2022 року.
Наприкінці 2021 року Міноборони профінансувало виготовлення другого дивізіону "Нептун", у планах придбати до п'яти таких дивізіонів.
Як повідомляє видання, у 2022 році плануються випробування "морського" варіанту "Нептуна".
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