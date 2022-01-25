В Україні почали тестування першої серійної пускової установки протикорабельного комплексу "Нептун"

Про це повідомляє Defense Express.



"З'явилося ексклюзивне відео з випробуваннями УСПУ-360, що змонтована на шасі Tatra T 815 8х8, на якому пускова установка переводиться в бойове положення. Під час цих тестів була перевірена робота гідравліки установки та її аутригерів в зимових польових умовах", - йдеться у повідомленні.



Видання передає, що у 2020 році Міноборони та ДККБ "Луч" підписали контракт на перший дивізіон наземного берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун". До його складу входить 19 спецмашин (по шість пускових, транспортно-заряджаючих та транспортних машин і один рухомий командний пункт РКП-360). Його озброєння складається з 72 крилатих ракет Р-360."На відміну від машин комплексу, що проходили державні випробування (на шасі КрАЗ), серійна версія буде розміщена на чеській платформі Tatra", - зазначають у виданні.Перший такий дивізіон планують передати військово-морським силам на початку 2022 року.Наприкінці 2021 року Міноборони профінансувало виготовлення другого дивізіону "Нептун", у планах придбати до п'яти таких дивізіонів.Як повідомляє видання, у 2022 році плануються випробування "морського" варіанту "Нептуна".

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