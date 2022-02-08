В Україні почалися випробування танка Т-64БВ зразка 2022 року
Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод" (ХБТЗ) розпочало випробування модернізації танка Т-64БВ зразка 2022 року
Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.
"Т-64БВ зразка 2022 року отримали нові сучасні радіостанції замість старим радянським. Тепер ця бойова машина має, зокрема, системи навігації, внутрішнього і зовнішнього зв'язку, що повністю відповідають стандартам НАТО", - сказав директор ХБТЗ Герман Сметанін.
Модернізований танк отримав нові прилади спостереження і прицілювання третього покоління, протикумулятивні кормові екрани і гумові щитки на вежі. Також удосконалено паливну систему машини і посилено захист баків з пальним.
Модернізація основного танка Т-64БВ Збройних сил України (ЗСУ) проводилася на замовлення Міністерства оборони.
- Нагадаємо, 8 лютого у Збройних Силах України розпочались командно-штабні навчання "Заметіль-2022", спрямовані на управління угрупуваннями військ під час ведення бойових дій.
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