В Україні почалися випробування танка Т-64БВ зразка 2022 року

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.



"Т-64БВ зразка 2022 року отримали нові сучасні радіостанції замість старим радянським. Тепер ця бойова машина має, зокрема, системи навігації, внутрішнього і зовнішнього зв'язку, що повністю відповідають стандартам НАТО", - сказав директор ХБТЗ Герман Сметанін.



Модернізований танк отримав нові прилади спостереження і прицілювання третього покоління, протикумулятивні кормові екрани і гумові щитки на вежі. Також удосконалено паливну систему машини і посилено захист баків з пальним.







Модернізація основного танка Т-64БВ Збройних сил України (ЗСУ) проводилася на замовлення Міністерства оборони.

Нагадаємо, 8 лютого у Збройних Силах України розпочались командно-штабні навчання "Заметіль-2022", спрямовані на управління угрупуваннями військ під час ведення бойових дій.