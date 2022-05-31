В Україні почав діяти Координаційний штаб з питань поводження з полоненими, його очолив Буданов
Координаційний штаб з питань поводження з полоненими створили в Україні. Його головою призначено начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова
Про це повідомляє ГУР МО в телеграм.
Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів.
Основними завданнями Координаційного штабу є:
- сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України з питань поводження з військовополоненими;
- сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань поводження з військовополоненими;
- визначення шляхів і способів розв'язання проблемних питань щодо поводження з військовополоненими.
У свою чергу для збору та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, у тому числі – і з-поміж мирного населення з обох сторін воєнних дій в Україні діє Національне інформаційне бюро.
Процедура звернень для родичів військовополонених залишається незмінною. Звернутися на "Гарячу лінію" Національного інформаційного бюро можна за номером 1648 або 380 44 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону).Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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