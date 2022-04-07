В Україні погодили 10 гуманітарних коридорів на 7 квітня: список
Станом на сьогодні, 7 квітня в Україні затвердили 10 гуманітарні коридори для евакуації населення
Про це повідомила віцепрем'єр - міністр реінтеграції Ірина Верещук в Telegram.
Донецька область: Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область:на власному транспорті та автобусами:
- Бердянськ – Запоріжжя;
- Токмак – Запоріжжя;
- Мелітополь – Запоріжжя.
- Енергодар – Запоріжжя.
- Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- с. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
- Рубіжне – Бахмут.
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