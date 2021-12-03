В Україні 86,8% освітян пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу
Голова МОН Сергій Шкарлет повідомив, що 86,8% працівників навчальних закладів України повністю вакциновані від коронавірусу
Про це Шкарлет написав у своєму Telegram-каналі.
Міністр розповів, що понад 102 тис. освітян, або 8,6%, зробили щеплення однією дозою.
Повний курс вакцинації пройшли понад 1 млн, співробітників навчальних закладів, що становить 86,8% від загальної кількості освітян в Україні.
Лідерами з вакцинації педагогів є Дніпропетровська (94,7%), Сумська (92,8%), Черкаська (92,7%), Луганська (92,6%), Донецька (91,6%) області.
Першу дозу щеплення від коронавірусу отримало 95,4% працівників закладів дошкільної освіти, 96,8% - загальної середньої, 97,8% - спеціалізованої, 96,1% - професійної та професійно-технічної, 93,3% - фахової передвищої, 89,4% - вищої освіти.
Шкарлет зауважив, що серед співробітників шкіл 96,8% зробили принаймні одне щеплення від коронавірусу, а 89,6% осіб вакцинувалися повністю.
- Нагадаємо, 2 грудня в Україні від COVID-19 вакцинували 206 710 людей. Одну дозу отримали 70 581 людина, повністю імунізовані 136 129 людей.
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