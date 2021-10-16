В Україні порушено перші кримінальні провадження за підробку COVID-сертифікатів
Поліція вже порушила щонайменше три провадження через підробку COVID-документів
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода.
За його словами, відомо про три кримінальні провадження, які було порушено через підробку таких документів.
"Зараз фактів багато зафіксованих. Слідство ведеться по факту. Я точно знаю про три випадки, де розпочаті кримінальні провадження, і де головний лікар ухвалив рішення про відсторонення цього працівника, який свідомо порушував", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що там, де зафіксовані такі факти, відразу розпочинаються кримінальні справи, а лікарі відсторонюються від роботи.
"Шахрайство є. І з шахрайством треба боротися. Я не можу сказати, що в нас країна, в якій немає шахраїв. Є шахраї і є результати тих спецоперацій, які сьогодні проводить Нацполіція України, СБУ. Вони виявляють факти, як шахраї, які користуються типу печатками, бланками закладу, і видають підробні документи, так і недоброчесність серед медичних працівників. І там, де зафіксовані такі факти, відразу розпочинаються кримінальні справи, ці лікарі відсторонюються від роботи. Є вже факти звільнення", – запевнив Ляшко.
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Нагадаємо, 16 жовтня Віктор Ляшко заявив, що за дотриманням карантину в Україні стежитимуть 900 мобільних бригад.
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