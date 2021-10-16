В Україні створили 900 мобільних бригад, які стежитимуть за дотриманням карантину, - Ляшко

Про це Ляшко заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, було створено 900 мобільних бригад, які контролюватимуть дотримання протиепідемічного режиму.

"Відбулася нарада, в якій брали участь усі контролюючі органи, зокрема Нацполіція, Держпродспоживслужба. Були долучені головні державні санітарні лікарі як України, так і областей. Створено 900 мобільних бригад, які будуть зараз рейдовими перевірками контролювати дотримання протиепідемічного режиму", - сказав Ляшко.

Він додав, що порушників притягатимуть до відповідальності.

"Якщо хтось думає, що може собі дозволити не дотримуватися, для цього і будуть працювати ці рейдові бригади з перевірками, щоб виявляти порушників і притягувати їх до відповідальності", - попередив Ляшко.