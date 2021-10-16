В Україні створили 900 мобільних бригад, які стежитимуть за дотриманням карантину, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що за дотриманням карантину в Україні стежитимуть 900 мобільних бригад
Про це Ляшко заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, було створено 900 мобільних бригад, які контролюватимуть дотримання протиепідемічного режиму.
"Відбулася нарада, в якій брали участь усі контролюючі органи, зокрема Нацполіція, Держпродспоживслужба. Були долучені головні державні санітарні лікарі як України, так і областей. Створено 900 мобільних бригад, які будуть зараз рейдовими перевірками контролювати дотримання протиепідемічного режиму", - сказав Ляшко.
Він додав, що порушників притягатимуть до відповідальності.
"Якщо хтось думає, що може собі дозволити не дотримуватися, для цього і будуть працювати ці рейдові бригади з перевірками, щоб виявляти порушників і притягувати їх до відповідальності", - попередив Ляшко.
- 15 жовтня стало відомо, що Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області 18 жовтня перейдуть до "червоної" зони карантину.
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