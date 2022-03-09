В Україні посилили покарання за держзраду та мародерство
Президент Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає посилення відповідальності за державну зраду та мародерство під час воєнного стану
Про це повідомив офіційний вебпортал парламенту України.
Відтепер державним зрадникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Мародерство каратиметься терміном до 15 років.
Раніше максимальним покаранням за цими статтями 111 (державна зрада) та 113 (диверсія) були 10-15 років.
- 3 березня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство". Мародерство планували прирівняти до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою.
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