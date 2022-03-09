В Україні посилили покарання за держзраду та мародерство

Про це повідомив офіційний вебпортал парламенту України.



Відтепер державним зрадникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Мародерство каратиметься терміном до 15 років.



Раніше максимальним покаранням за цими статтями 111 (державна зрада) та 113 (диверсія) були 10-15 років.

3 березня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство". Мародерство планували прирівняти до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою.

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