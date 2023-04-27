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В Україні потенційно заміновані 174 тис. кв. км, за чинних темпів на знешкодження піде 757 років, - аналітики Globsec

27 квітня, 2023 четвер
22:08
Війна з Росією

Потенційно замінована майже третина України, що більше від території Великої Британії, Уельсу та Північної Ірландії разом взятих – це найбільший показник у світі. В рік на розмінування потрібно $3,7 млрд

Про це йдеться у дослідженні міжнародного аналітичного центру Globsec.

Аналітики зазначають, що близько 30% території України (174 тис. кв. км) зазнали інтенсивних бойових дій. Ця територія потребує огляду та очищення від величезної кількості вибухонебезпечних предметів, залишених загарбниками. Україна є найбільшою замінованою територією у світі, випереджаючи таких колишніх лідерів, як Афганістан і Сирія.

Територію, яку потрібно розчистити, все ще дуже важко оцінити або навіть отримати доступ, оскільки бої все ще тривають: близько 18% території України залишається під окупацією.

На сьогодні Харківська та Херсонська області залишаються найбільш забрудненими регіонами з усіх звільнених територій, оскільки російські війська там перебували найдовше.

Російські війська демонструють сумну винахідливість у залишенні мінних пасток: вони встановлюють жертвоактивні пристрої на тварин, трупи, а також подвійні і навіть потрійні міни-пастки на дорогах, полях і лісах. Повідомлялося, що росіяни також навмисно заражали сільськогосподарські території та сільськогосподарські землі, щоб заборонити їх використання для майбутньої економічної діяльності в Україні.

Експерти особливо наголошують, що роботи з розмінування ведуться дуже повільно. З лютого 2015 року розмінування потребувало 16 тис. кв. км у Донецькій і Луганській областях, з них 7 тис. кв. км на підконтрольних Україні територіях. Фактичний розмір очищених територій у 2015-2021 роках склав 414,56 кв. км. Усі оператори разом очищали в середньому 64 кв. км. Міжнародні неурядові оператори разом (HALO Trust, DDG і FSD) робили в середньому 1,89 кв. км на рік.

Займаючись розмінуванням східних територій з 2014 року, Україна отримала необхідний досвід і навички для цієї роботи. Однак існує гостра потреба в допомозі з боку партнерів України. Країні буде вкрай складно виділяти 3,7 млрд доларів на рік на розмінування з власних ресурсів.

В Україні працює близько 500 різних груп розмінування або до 5000 військових інженерів/саперів. Цій кількості операторів знадобиться приблизно 20 років, щоб розчистити 4700 кв. км. За умови, що вся територія України площею 174 000 кв.км, на якій пройшли бойові дії, буде забруднена, за даних людських ресурсів для очищення всіх постраждалих територій країни знадобиться 757 років.

Середня ставка $4 за квадратний метр явно не по кишені фермерам чи навіть міським домогосподарствам. Зважаючи на дефіцит саперів в Україні, люди вдаються до прийняття пропозицій від несертифікованих так званих "темних саперів". Український уряд визнає існування проблеми, але не готовий до її вирішення.

Уряд має намір розробити нову національну політику щодо розмінування у 2023 році. Новий План дій щодо розмінування сільськогосподарських земель став першим кроком у цьому напрямку.

Українська влада досягла успіху у створенні робочої інформаційної системи щодо мінної обізнаності (разом із дезагрегованою інтерактивною картою мін). Також у своїх соціальних кампаніях з інформування про мінну небезпеку, використовуючи свого відомого собаку-сапера Патрона як талісман і символ.

Однак Україна поки лише намагається розробити послідовну урядову політику та комунікаційну кампанію щодо протимінної освіти. Різні мінно-просвітницькі кампанії, які проводяться багатьма сертифікованими операторами в Україні, не відповідають потребам ситуації, і нещасні випадки все ще відбуваються щодня.

окуповані території
допомога Україні
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