В Україні повністю вакциновані від коронавірусу 6,4 мільйона осіб – МОЗ

Про це повідомляє Укрінформ.



"Уже було вакциновано принаймні однією дозою 7,9 млн осіб, а повністю вакцинованих 6,4 млн осіб. Серед пріоритетних груп вакциновано принаймні однією дозою 82% медиків, також вакциновано 81% освітян принаймні однією дозою та 95% - військовослужбовців", - цитує агентство слова головного санлікаря України Ігоря Кузіна.



Він додав, що пріоритетною групою, яка є найменш вакцинованою, є люди літнього віку. Однією дозою було вакциновано 23% з них, або трохи більше 2 млн людей.



За інформацією Кузіна, в Україні доступно понад 14 млн доз різних вакцин. Кожен громадянин може обрати одну з трьох вакцин різного принципу дії.

Окрім того, у МОЗ наголошують, що у регіонах, що потрапили до червоної зони епідемічної небезпеки, потрібно суттєво наростити темпи вакцинальної кампанії від COVID-19.