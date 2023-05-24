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В Україні презентували перший підпис Симона Петлюри на офіційному документі

24 травня, 2023 середа
09:37
Культура ранній автограф політика доби Української Революції Симона Петлюри

У Києві у Будинку-музеї Миколи Лисенка презентували перший підпис українського політичного діяча Симона Петлюри

Про це пише Укрінформ. 

До 35-річного ювілею музичної творчості композитора Миколи Лисенка у Києві презентували ранній автограф українського політичного діяча Симона Петлюри.

Як зазначає співробітниця Інституту української археографії та джерелознавства ім. Михайла Грушевського Тіна Пересунько, це один із найбільш ранніх автографів Петлюри на такому публічному документі.

"Є більш ранні справи його допитів, де він завіряв рукописні свідчення. Але це службові документи, де він ставив підпис "учитель Симон Васильович Петлюра". Тож його автограф, представлений сьогодні, унікальний тому, що він саме на документі культурного характеру", - розповідає Пересунько.

За її словами, Петлюра надіслав цього листа у грудні 1903 року з Кубані, де переслідувався російською жандармерією за революційну діяльність.

"Ми сприймаємо Петлюру як політичного та військового діяча. Але культура посідала вагоме місце в його житті. Він гарно співав, грав на скрипці, він був диригентом студентського хору у Полтавській семінарії. А через Лисенка його вигнали з семінарії: у 1901 році він із хором виконав кантату композитора "Б'ють пороги", заборонену російської цензурою", - зауважила жінка.

Дмитро Білий, який досліджує історію українців на Кубані, зазначив, що поряд з підписом Петлюри не менш важливими є підписи кубанських політиків початку 20 століття. Зокрема, серед 63 підписантів були Микола Рюбовіл, Степан Ерастов, Степан Манжула, Іван Ротарь та Володимир Скидан.

За словами організаторів, документ ніколи раніше не демонструвався широкому загалу і зберігався у фондовій колекції музею.

"За останній рік це перша виставка, де представлено оригінал документа. Демонструватися він буде, за всіма правилами воєнного стану, протягом тижня", - сказала директорка Музею видатних діячів української культури Ольга Гураль.

  • Нагадаємо, що Центральний державний архів вищих органів влади та управління України опублікував світлини очільника Директорії УНР Симона Петлюри, відтворені з негативів, що були в особовому фонді Івана Огієнка.

Україна
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