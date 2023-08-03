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Аналітика

В Україні продовжують відкриватися компанії зі зв’язками в Росії та Білорусі. Дослідження Youcontrol

3 серпня, 2023 четвер
16:39
Економіка

Аналітики R&D центру YouControl з’ясували, що від початку повномасштабної війни лише у 5% з-поміж 20 тисяч компаній з "російсько-білоруським слідом" змінився склад бенефіціарів. А саме – відбувся вихід із структури власності представників країн-агресорів

Крім того, аналітики виявили 39 новостворених компаній, в структурі власності яких присутні особи, пов’язані із Росією та Білоруссю. Більшість цих юридичних осіб реєструвалися протягом воєнного 2022 року та належать до благодійних організацій.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в YouControl  створили найбільш повний список діючих українських компаній, що мають "ворожий слід". До нього увійшли понад 20 тис активних українських підприємств, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь. 

За 16 місяців лише у деяких із цих компаній відбулися зміни у складі співвласників, а саме вихід із структури представників країн-агресорів – Росії та Білорусі. Аналітикам вдалося виявити понад 1000 таких фірм, що складає трохи більше 5% від загальної кількості підприємств зі зв'язками в Росії та Білорусі. Майже 50% з цих компаній зареєстровані у м. Київ, ще близько 6,5% розташовані у Київській області. Майже 27% працюють у торговій сфері, по 14% – у переробній промисловості та нерухомості.

У процесі дослідження вдалось виявити, що зникнення представників РФ та РБ зі структури власників українських компаній, не завджи означає зникнення зв’язків з країнами-агресорами. Деякі зміни, вірогідно, були направлені на приховування "російсько-білоруського сліду".

Найпоширенішими способами таких псевдозмін стали:

  • зміна даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо країни громадянства чи адреси реєстрації учасників/бенефіціарів з Росії та Білорусі на іншу. Зокрема, найчастіше на Кіпр, Туреччину, Ізраїль та Україну.

  • переоформлення права власності на ймовірних родичів, які мають громадянство України або інших країн, крім РФ та РБ (співпадіння прізвищ, а також по-батькові, яке співпадає з іменем попереднього учасника);

Крім того, за період повномасштабного вторгнення РФ в Україну, було виявлено 39 новостворених компаній, в структурі власності яких присутні особи пов’язані із РФ та РБ. Близько половини цих юросіб (19) оформлені у Києві, ще 14 організацій зареєстровані на Заході України, 3 – на Півдні і 2 – на Сході країни. Більше 60% з цих компаній (24) були зареєстровані у 2022 р. 

14 юросіб з російськими або білоруськими співвласниками є благодійними організаціями із основним КВЕДом – надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. У більшості фірм співвласники-громадяни РФ та РБ, мають українське місце реєстрації (адресу). Проте у 7 компаніях громадяни Білорусі, що є учасниками новостворених під час повномасштабної війни українських підприємств, згідно з ЄДР, зареєстровані в республіці Білорусь та в 1 випадку в Туреччині.  Деякі компанії, що зареєстровані у період 24.02.2022-11.07.2023 рр., пов’язані між собою через учасників. 

За 16 місяців війни, у незначної кількості українських компаній, що були зареєстровані до повномасштабного вторгнення, у складі учасників з’явились представники з РФ та РБ. Аналітики YouControl виявили 10 таких фірм. 5 з них зареєстровані в Києві, 3 – у Харківській області, а також по одній компанії у Рівненській та Одеській областях.

Заступник директора з правових питань YouControl Данило Глоба зазначає: "Для росіян (як і для громадян будь-яких інших країн), які на законних підставах проживали на території нашої держави, існують можливості для отримання громадянства України, передбачені законом: набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, прийняття до громадянства України тощо. Для таких суб'єктів також відсутні обмеження щодо відчуження та набуття нерухомості. Звичайно, під час оформлення відповідних правочинів і вчинення реєстраційних дій можуть траплятись порушення. Проте, для розуміння ситуації та запобігання передчасним хибним висновкам кожен випадок слід розглядати окремо".

Красномовні приклади виходу із структури власності українських компаній представників країн-агресорів та кейси присутності ворожого сліду в новостворених компаніях -  у повній версії дослідження.

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