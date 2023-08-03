Крім того, аналітики виявили 39 новостворених компаній, в структурі власності яких присутні особи, пов’язані із Росією та Білоруссю. Більшість цих юридичних осіб реєструвалися протягом воєнного 2022 року та належать до благодійних організацій.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в YouControl створили найбільш повний список діючих українських компаній, що мають "ворожий слід". До нього увійшли понад 20 тис активних українських підприємств, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь.

За 16 місяців лише у деяких із цих компаній відбулися зміни у складі співвласників, а саме вихід із структури представників країн-агресорів – Росії та Білорусі. Аналітикам вдалося виявити понад 1000 таких фірм, що складає трохи більше 5% від загальної кількості підприємств зі зв'язками в Росії та Білорусі. Майже 50% з цих компаній зареєстровані у м. Київ, ще близько 6,5% розташовані у Київській області. Майже 27% працюють у торговій сфері, по 14% – у переробній промисловості та нерухомості.

У процесі дослідження вдалось виявити, що зникнення представників РФ та РБ зі структури власників українських компаній, не завджи означає зникнення зв’язків з країнами-агресорами. Деякі зміни, вірогідно, були направлені на приховування "російсько-білоруського сліду".

Найпоширенішими способами таких псевдозмін стали:

зміна даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо країни громадянства чи адреси реєстрації учасників/бенефіціарів з Росії та Білорусі на іншу. Зокрема, найчастіше на Кіпр, Туреччину, Ізраїль та Україну.

переоформлення права власності на ймовірних родичів, які мають громадянство України або інших країн, крім РФ та РБ (співпадіння прізвищ, а також по-батькові, яке співпадає з іменем попереднього учасника);

Крім того, за період повномасштабного вторгнення РФ в Україну, було виявлено 39 новостворених компаній, в структурі власності яких присутні особи пов’язані із РФ та РБ. Близько половини цих юросіб (19) оформлені у Києві, ще 14 організацій зареєстровані на Заході України, 3 – на Півдні і 2 – на Сході країни. Більше 60% з цих компаній (24) були зареєстровані у 2022 р.

14 юросіб з російськими або білоруськими співвласниками є благодійними організаціями із основним КВЕДом – надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. У більшості фірм співвласники-громадяни РФ та РБ, мають українське місце реєстрації (адресу). Проте у 7 компаніях громадяни Білорусі, що є учасниками новостворених під час повномасштабної війни українських підприємств, згідно з ЄДР, зареєстровані в республіці Білорусь та в 1 випадку в Туреччині. Деякі компанії, що зареєстровані у період 24.02.2022-11.07.2023 рр., пов’язані між собою через учасників.

За 16 місяців війни, у незначної кількості українських компаній, що були зареєстровані до повномасштабного вторгнення, у складі учасників з’явились представники з РФ та РБ. Аналітики YouControl виявили 10 таких фірм. 5 з них зареєстровані в Києві, 3 – у Харківській області, а також по одній компанії у Рівненській та Одеській областях.

Заступник директора з правових питань YouControl Данило Глоба зазначає: "Для росіян (як і для громадян будь-яких інших країн), які на законних підставах проживали на території нашої держави, існують можливості для отримання громадянства України, передбачені законом: набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, прийняття до громадянства України тощо. Для таких суб'єктів також відсутні обмеження щодо відчуження та набуття нерухомості. Звичайно, під час оформлення відповідних правочинів і вчинення реєстраційних дій можуть траплятись порушення. Проте, для розуміння ситуації та запобігання передчасним хибним висновкам кожен випадок слід розглядати окремо".

Красномовні приклади виходу із структури власності українських компаній представників країн-агресорів та кейси присутності ворожого сліду в новостворених компаніях - у повній версії дослідження.