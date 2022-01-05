В Україні розпочалася виплата підвищених пенсій
У січні 2022 року почалася виплата підвищених пенсій для непрацездатних родин загиблих захисників України та учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.
З 4 січня в Україні розпочалася виплата підвищених пенсій непрацездатниї родин загиблих захисників і захисниць України.
Кожному із непрацездатних батьків (матері/батькові) та дружині (чоловіку) загиблих, померлих (таких, що пропали безвісти) осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, мінімальний розмір пенсійної виплати склав 7 800 гривень.
Було автоматично проведено перерахунок для 3 361 особи.
Також підвищено виплати учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Пенсії обчислено виходячи із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2021 року.
Перерахунок автоматично проведено для 21,2 тис. осіб з числа цивільних осіб та підвищено пенсію в середньому на 2 903 гривень.
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