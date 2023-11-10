В Україні розпочали дипмісії посли шести країн
Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 10 листопада, прийняв вірчі грамоти від послів шести країн, відтак, вони розпочали свої дипломатичні місії в Україні
Про це Зеленський повідомив у facebook.
Йдеться про новопризначених послів Туреччини, Чехії, Люксембургу, Південної Африки, Бангладеш і Гвінеї.
Президент привітав їх з початком дипломатичної місії в Україні та подякував за підтримку.
"Окремо поспілкувався з кожним про важливі аспекти співпраці між нашими країнами", - додав Зеленський.
- 28 вересня Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Франції, Великої Британії, Канади, Естонії, Угорщини, Словенії та ЄС.
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