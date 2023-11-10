В Україні розпочали дипмісії посли шести країн

Про це Зеленський повідомив у facebook.

Йдеться про новопризначених послів Туреччини, Чехії, Люксембургу, Південної Африки, Бангладеш і Гвінеї.

Президент привітав їх з початком дипломатичної місії в Україні та подякував за підтримку.

"Окремо поспілкувався з кожним про важливі аспекти співпраці між нашими країнами", - додав Зеленський.