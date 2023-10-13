В Україні розширили держпрограму протезування. Що змінилося
Уряд розширив можливості державної програми протезування для учасників бойових дій: йдеться, зокрема, про можливість отримати протез підвищеної функціональності без первинного протезування механічним
Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики України.
Вказано, що уряд ухвалив зміни до постанови №518 у п'ятницю, 13 жовтня. Завдяки змінам, учасники бойових дій зможуть отримати протез підвищеної функціональності, який виготовлений за новітніми технологіями, при ампутаціях верхніх кінцівок без необхідності проведення первинного протезування механічним протезом. Для цього їм потрібно мати відповідні показання, підтверджені довідкою лікарсько-консультативної комісії або рішенням військово-лікарської комісії.
"Наша ціль – дати людині, якій потрібне протезування, можливості для того, щоби вона якнайшвидше пройшла процес реабілітації і відновила свою функціональність. А також була повноцінно включена в соціальне життя, реалізовувала себе та була економічно самостійною. Як показує реальність, з протезом можна їздити на авто, займатися спортом, підійматися в гори і робити багато інших звичних речей. Тож ми зі сторони держави робимо усе, аби якісний протез був доступний тим, хто його потребує", – наголосила міністерка соцполітики Оксана Жолнович.
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У Мінсоцполітики розповіли про особливості протезів підвищеної функціональності: вони виготовляються під індивідуальні потреби людини та мають покращені антропологічні, ергономічні та косметичні характеристики. Зазначається, що з допомогою такого протеза можна виконувати фізичну роботу з підвищеними навантаженнями та вести активний спосіб життя.
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