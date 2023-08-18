Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Чи потрібно платити за протез

Протезування в Україні - безоплатне.

"Щоб отримати якісний протез, не потрібно збирати кошти та їхати за кордон. Держава забезпечує протезом кожного, хто його потребує. Гроші на це кожного року передбачені у бюджеті. Держава також покриває й обслуговування та ремонт протезу", - пояснила вона.

Хто має право на безоплатний протез

На безоплатний протез мають право усі українці, не тільки військові. А саме:

військовослужбовці та службовці правоохоронних органів, ветерани

постраждалі від війни цивільні громадяни

люди з інвалідністю, як отримали інвалідність не через бойові дії

діти з інвалідністю, діти з порушеннями опорно-рухового апарату

Натомість військові забезпечуються двома видами протезів: механічним і електричним.

Як отримати протез

За її словами, необхідно подати документи для безоплатного отримання протезів за державною програмою. Це можна зробити у кілька способів:

Якщо людина ще у лікарні - можна звернутися до соціального працівника, який є у медзакладі. Якщо соціального працівника немає - треба звернутися до лікаря з проханням запросити працівника з територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який допоможе подати документи Також можна звернутися до найближчого ЦНАПу чи в місцевий орган соціального захисту населення Або ж подати документи онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю. При первинній реєстрації потрібно підвантажити скановану копію або фотокопію висновку МСЕК або ЛКК або ВЛК у полі "Документ, який надає право на пільгу". Інструкція, як зареєструватися в кабінеті особи з інвалідністю, є на сайті міністерства - розділ Особам з інвалідністю - внизу сторінки Інформація щодо користування Електронним кабінетом особи з інвалідністю .

Отримати направлення:

Направлення на забезпечення протезом прийде в електронному кабінеті особи з інвалідністю, навіть якщо ви подавали документи не через цей кабінет, а, наприклад, у ЦНАПі.

"Тому радимо у будь-якому випадку зареєструватися в електронному кабінеті. Направлення дає можливість обрати будь-яке протезне підприємство", - зауважує Жолнович.

Звернутися до протезного підприємства:

Звернутися туди можна у будь-який спосіб: онлайн, телефоном, у лікарні через соцпрацівника чи керівника реабілітаційного відділення. Перелік протезних підприємств є тут.

Подати офіційну заявку (в паперовій чи електронній формі) до протезного підприємства: фото або сканкопію заявки потрібно завантажити в електронний кабінет, якщо подаєте заявку через електронний кабінет.

Далі підприємство починає виготовляти протез, також відбувається взаємодія з працівниками підприємства під час виготовлення протезу (примірка і тд).

Впродовж 45 робочих днів безоплатно отримати готовий протез: при простих випадках на виготовлення протезу достатньо 3 тижні. Максимальний час очікування з моменту подання документів до забезпечення протезом - 3 місяці.

Чи потрібно мати встановлену інвалідність, щоб отримати протез

Якщо людина постраждала внаслідок війни, для забезпечення протезу не потрібно чекати встановлення інвалідності.

Проте в інших випадках встановлення інвалідності потрібне.

Які документи необхідні для безоплатного протезування

Паспорт громадянина України (або посвідка на постійне/тимчасове проживання; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; тимчасове посвідчення громадянина України) та ідентифікаційний код

Довідка про обставини травми від командира військової частини (для військових)

Висновок ВЛК (для військових) чи ЛКК (для цивільних)

Посвідчення УБД за наявності (для військових)

Яку вартість протезу відшкодовує держава

Для військових сума компенсації втричі більша у порівнянні з цивільними. Станом на сьогодні максимальна компенсація вартості протеза - 2 млн грн.

"Сума покриває досить серйозні побажання й високі функціональні можливості протеза як верхніх, так і нижніх кінцівок. Для кожного типу протезу держава визначає граничну вартість. Тип протезу визначає або ВЛК, або протезне підприємство", - кажуть у відомстві.