В Україні розширили "жовту" зону карантину: яка область потрапила

Про це повідомляють у МОЗ.



Найвищий рівень COVID-інфікувань - на Сумщині (1282 випадки на 100 тис. населення), Хмельниччині (1 073), Миколаївщині (1 030), Одещині (1 019).



Найнижча захворюваність - на Кіровоградщині (216 випадків на 100 тис. населення), Закарпатті (346), Вінниччині (511), Київщині (640).



Закарпаття перейшло з "помаранчевої" зони карантинних обмежень до "жовтої".



Загалом, "жовтими" є три області України: Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська.



П'ять областей належать до "помаранчевої" зони: Вінницька, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька.



До "червоної" зони карантинних обмежень входять Київ і 16 регіонів: Івано-Франківська, Запорізька, Донецька, Волинська, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Львівська, Житомирська, Херсонська, Одеська, Київська, Луганська, Хмельницька.



Від 12 листопада до "червоної" зони перейде Черкащина.

Нагадаємо, Закарпаття перейшло з "жовтої" зони до "помаранчевої" 9 листопада.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb