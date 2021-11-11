В Україні розширили "жовту" зону карантину: яка область потрапила
В Україні знову три "жовті" зони, епідемічна ситуація покращилася на Закарпатті
Про це повідомляють у МОЗ.
Найвищий рівень COVID-інфікувань - на Сумщині (1282 випадки на 100 тис. населення), Хмельниччині (1 073), Миколаївщині (1 030), Одещині (1 019).
Найнижча захворюваність - на Кіровоградщині (216 випадків на 100 тис. населення), Закарпатті (346), Вінниччині (511), Київщині (640).
Закарпаття перейшло з "помаранчевої" зони карантинних обмежень до "жовтої".
Загалом, "жовтими" є три області України: Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська.
П'ять областей належать до "помаранчевої" зони: Вінницька, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька.
До "червоної" зони карантинних обмежень входять Київ і 16 регіонів: Івано-Франківська, Запорізька, Донецька, Волинська, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Львівська, Житомирська, Херсонська, Одеська, Київська, Луганська, Хмельницька.
Від 12 листопада до "червоної" зони перейде Черкащина.
- Нагадаємо, Закарпаття перейшло з "жовтої" зони до "помаранчевої" 9 листопада.
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