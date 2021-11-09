Карантин в Україні: "жовта" зона скоротилася, Закарпаття стало "помаранчевим"

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



В Україні понад половина областей - "червоні", а Закарпаття перейшло з "жовтої" зони до "помаранчевої".



Найбільша кількість COVID-інфікованих на 100 тис. населення - на Сумщині (1288), Хмельниччині (1065), Херсонщині (1061).



Найнижчий цей показник на Закарпатті (326) і в Кіровоградській області (214).



До "червоної" зони входять Київ і 16 областей:

Херсонська;

Одеська;

Запорізька;

Донецька;

Дніпропетровська;

Сумська;

Миколаївська;

Рівненська;

Житомирська;

Івано-Франківська;

Київська;

Луганська;

Хмельницька;

Чернігівська;

Львівська;

Волинська.

У "помаранчевій" зоні перебуває шість областей:

Вінницька;

Полтавська;

Харківська;

Черкаська;

Чернівецька;

Закарпатська (від 9 листопада).

І лише дві області - "жовті": Кіровоградська й Тернопільська.

Нагадаємо, ще 8 листопада до "жовтої" зони входило три регіони України: Кіровоградщина, Тернопільщина й Закарпаття.

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