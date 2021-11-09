Карантин в Україні: "жовта" зона скоротилася, Закарпаття стало "помаранчевим"
До "помаранчевої" зони карантинних обмежень увійшло Закарпаття
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
В Україні понад половина областей - "червоні", а Закарпаття перейшло з "жовтої" зони до "помаранчевої".
Найбільша кількість COVID-інфікованих на 100 тис. населення - на Сумщині (1288), Хмельниччині (1065), Херсонщині (1061).
Найнижчий цей показник на Закарпатті (326) і в Кіровоградській області (214).
До "червоної" зони входять Київ і 16 областей:
- Херсонська;
- Одеська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Сумська;
- Миколаївська;
- Рівненська;
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Луганська;
- Хмельницька;
- Чернігівська;
- Львівська;
- Волинська.
У "помаранчевій" зоні перебуває шість областей:
- Вінницька;
- Полтавська;
- Харківська;
- Черкаська;
- Чернівецька;
- Закарпатська (від 9 листопада).
І лише дві області - "жовті": Кіровоградська й Тернопільська.
- Нагадаємо, ще 8 листопада до "жовтої" зони входило три регіони України: Кіровоградщина, Тернопільщина й Закарпаття.
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