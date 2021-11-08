В Україні вже 17 регіонів перебувають у "червоній" зоні, лише три - "жовті"
Від 8 листопада до "червоної" зони карантину перейшла Волинь. Наразі вже 17 регіонів - "червоні"
Про це повідомляють у МОЗ.
В Україні лише в Закарпатській, Тернопільській і Кіровоградській областях встановлено "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.
У Вінницькій, Полтавській, Харківській, Черкаській і Чернівецькій областях - "помаранчевий".
У свою чергу, до "червоної" зони входять Київ і 16 областей:
- Херсонська;
- Одеська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Сумська;
- Миколаївська;
- Рівненська;
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Луганська;
- Хмельницька;
- Чернігівська;
- Львівська;
- Волинська.
Найнижчий цей показник на Кіровоградщині - 211 нових випадків інфікування на коронавірус на 100 тис. осіб.
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- Київ
- Львів
- Вінниця
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- Донецьк
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