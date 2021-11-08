В Україні вже 17 регіонів перебувають у "червоній" зоні, лише три - "жовті"

Про це повідомляють у МОЗ.



В Україні лише в Закарпатській, Тернопільській і Кіровоградській областях встановлено "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.



У Вінницькій, Полтавській, Харківській, Черкаській і Чернівецькій областях - "помаранчевий".



У свою чергу, до "червоної" зони входять Київ і 16 областей:

Херсонська;

Одеська;

Запорізька;

Донецька;

Дніпропетровська;

Сумська;

Миколаївська;

Рівненська;

Житомирська;

Івано-Франківська;

Київська;

Луганська;

Хмельницька;

Чернігівська;

Львівська;

Волинська.

За добу 7 листопада найбільший рівень захворюваності на 100 тис. населення зафіксовано на Сумщині (1301 випадок), на Херсонщині (1155) і на Хмельниччині (1063).Найнижчий цей показник на Кіровоградщині - 211 нових випадків інфікування на коронавірус на 100 тис. осіб.

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