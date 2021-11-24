В Україні скоротилася "жовта" зона, Чернівецька область стала "помаранчевою"
"Жовта" зона карантинних обмежень в Україні зменшилася. Із 24 листопада Чернівецька область перейшла до "помаранчевої"
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Наразі "червона" зона є найбільшою, до неї належать 19 регіонів: Київ, Київська, Одеська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Чернігівська, Сумська, Житомирська, Черкаська, Рівненська, Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Вінницька, Хмельницька області.
До "помаранчевої" зони відтепер належать Закарпатська, Чернівецька, Полтавська й Харківська області.
У "жовтій" зоні залишилися Тернопільська й Кіровоградська області.
- Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що ситуація з коронавірусом повністю стабілізувалася в Луганській і Львівській областях, і вони можуть залишити "червону" зону.
- 23 листопада в МОЗ повідомили, що в Києві та п'яти областях "червоної" зони лише один COVID-показник не стабілізувався.
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