У Києві та п'яти областях "червоної" зони лише один COVID-показник не стабілізувався, - МОЗ
У трьох регіонах України перевищена кількість COVID-госпіталізацій, ще в трьох - коефіцієнт виявлення нових заражень
Про це повідомили в МОЗ.
У Черкаській, Одеській і Запорізькій областях перевищений коефіцієнт виявлення нових випадків захворювання. У Донецькій, Херсонській областях і Києві не стабілізувався рівень ушпиталень із коронавірусом.
Загалом, до "червоної" зони віднесені 19 регіонів: Київ, Київська, Одеська, Херсонська, Миколаївська, Черкаська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька, Вінницька, Львівська, Волинська, Хмельницька, Івано-Франківська, Рівненська, Чернігівська, Сумська, Житомирська області.
Три області перебувають у "помаранчевій" зоні: Закарпатська, Полтавська, Харківська.
Ще три - "жовті": Чернівецька, Тернопільська, Кіровоградська.
- Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що ситуація з коронавірусом повністю стабілізувалася в Луганській і Львівській областях.
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