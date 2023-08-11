В Україні спростили імпорт комплектуючих для військової техніки. Що змінилося
Уряд у п'ятницю, 11 серпня, спростив процедуру імпорту спеціально призначених чи модифікованих для військового використання компонентів техніки: відтепер їх можна ввозити без дозволу Державної служби експортного контролю
Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.
"До переліку товарів військового призначення та подвійного використання, що можуть імпортуватися без дозволу Держекспортконтролю ми додаємо комплектуючі та запчастини до наземної військової техніки. В тому числі йдеться про комплектуючі для бронетехніки та спеціально обладнаних автомобілів. Також до переліку вносимо компоненти до пілотованих літальних апаратів", - повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, спрощення імпорту пришвидшить відновлення військової техніки. Свириденко вказала, що відтепер ремонтом може займатися будь-яке підприємство, яке має відповідні потужності та фахівців.
"Дозвільний порядок зберігається для імпорту товарів, про міжнародні передачі (імпорт) яких Україною подається звітність до міжнародних організацій, та для імпорту товарів, які можуть бути використані у терористичних цілях та обіг яких на території України обмежений законодавством. Таким чином Україна сумлінно виконує всі взяті на себе міжнародні зобов’язання", - йдеться у повідомленні.
- 30 березня стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка спрощує ввезення в Україну товарів та комплектуючих для безпілотників на час воєнного стану. Тепер виробникам дронів не треба буде отримувати на це висновок від Служби безпеки.
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